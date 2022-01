Microsoft riuscirà a risollevare l'immagine di Activision Blizzard?

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma potremmo dire la stessa cosa per le grandi acquisizioni. Con quella di Activision Blizzard, Microsoft sta portando sotto il suo tetto una moltitudine di cose: marchi registrati, studi di sviluppo, introiti futuri e... problemi. Activision non ha mai avuto la nomea di essere un buon publisher (in effetti probabilmente nessuno nell'industria gode di questo favore, ndr.), ma nell'ultimo periodo è riuscita persino a battere la concorrenza.

Quali sono i problemi che Microsoft dovrà affrontare

Un estratto della causa tra il DFEH della California e Activision Blizzard

Nel luglio del 2021, il Dipartimento della Fair Employment and Housing della California, agenzia che protegge i diritti civili dei lavoratori californiani, ha citato in giudizio Activision Blizzard per una serie di gravi irregolarità verificatesi negli studi di Blizzard Entertainment e non solo. Una situazione endemica nella società, permeata a tutti i livelli dalla cosiddetta Frat Boy Culture. Parliamo di piccoli gruppi sociali presenti nella realtà lavorativa degli uffici di Activision Blizzard, caratterizzati da abitudini e comportamenti molto simili a quelli delle confraternite maschili nei college americani. Battute, molestie, sessismo e mobbing di vario tipo perpetrato da una manciata d'individui, coperti e protetti a loro volta dai loro simili. Un comportamento che negli anni non solo ha rovinato la salute di centinaia di dipendenti, vessati da questi individui e mai protetti e difesi dall'azienda, ma che ha creato veri e propri mostri.

Tristemente famoso è il caso della "Cosby Suite", la stanza d'albergo nella quale, durante il BlizzCon, l'ex designer di World of Warcraft Alex Afrasiabi conduceva altre dipendenti dell'azienda per molestarle. L'accesso al covo di Afrasiabi era parecchio ambito anche dagli altri dipendenti, che in quel contesto "amichevole", potevano conoscere altri importanti membri della società. Non siamo certo noi a dovervi spiegare quanto sia sbagliato desiderare di fare networking lavorativo in una stanza d'albergo intitolata simbolicamente a un attore condannato per stupro.

E la Cosby Suite, stando alle testimonianze e ai rapporti emersi nei mesi, è solo la tragica punta dell'iceberg: tra i fatti più raccapriccianti, lo stupro nel 2016 di una dipendente di Sledgehammer Games durante una festa in ufficio, o il suicidio di un'altra dipendete di Activision dopo che foto delle sue parti intime sono state inoltrate in tutto l'ufficio. Tutti sapevano ma nessuno agiva. Gli unici a cadere dalle nuvole sono stati i membri del consiglio di amministrazione, perché non informati dei fatti emersi poi in tribunale. La dipendente di Sledgehammer, riportano fonti vicine all'accaduto, è riuscita a ottenere un accordo con Activision, una magra consolazione che molte altre dipendenti non hanno mai ottenuto.

E questo ovviamente è solo quanto emerso dall'inchiesta del 2021. Ci auguriamo per Microsoft che i conti di Activision Blizzard siano in ordine e che non sopraggiungano spiacevoli sorprese, visto che nemmeno sotto il profilo finanziario la società sembra sia stata particolarmente ligia. Nel febbraio 2017, Activision annunciò un programma di buyback dal valore di un miliardo di dollari: per buyback si intende il riacquisto di azioni proprie da parte della società che le ha emesse. Una pratica legale e diffusa tra le società quotate in borsa, e sono diverse le motivazioni per cui può essere aperto un simile programma. Gli investitori di Activision ai tempi, risposero comprando pesantemente senza sapere che, mentre stavano comprando, gli addetti ai lavori del titano di Activision Blizzard stavano vendendo, portando a casa ulteriori profitti mentre il prezzo delle azioni schizzava alle stelle. Il 10 febbraio, un giorno dopo che la società annunciò il piano di riacquisto, Bobby Kotick, l'amministratore delegato di Activision, ha venduto quasi 4 milioni di azioni per 180,8 milioni di dollari. Il prezzo medio delle sue vendite è stato del 15% più alto di quello che avrebbe ottenuto prima che le azioni salissero sulla notizia. Entro i sette giorni successivi, un totale di cinque alti funzionari di Activision avevano venduto azioni per un totale di oltre 430 milioni di dollari, secondo i loro archivi con la Securities and Exchange Commission. Si tratterebbe di insider trading, un'operazione punibile per legge.

Call of Duty: Vanguard è l'ultimo CoD sviluppato da Sledgehammer Games

Nel 2019 invece Activision Blizzard finisce nel mirino del gruppo di esperti TaxWatch UK, che ha riportato come la società abbia evitato il pagamento di svariati milioni in tasse grazie all'utilizzo di società alle Bermuda e Barbados (vi lasciamo, per chi fosse interessato, l'intero report a questo link); senza contare ovviamente gli sgravi fiscali dati dalle grandi donazioni filantropiche, anche questo, metodo fortemente usato negli States per evadere le tasse. Ovviamente Activision non è l'unica società a essere rimasta immischiata in problematiche fiscali di questo tipo, anzi, diciamo che parliamo di eventi quasi all'ordine del giorno. Electronic Arts è stata attenzionata allo stesso modo di Activision durante il suo programma di buyback e Andrew Wilson si è riempito le tasche allo stesso modo di Kotick; Rockstar è l'altro grande colosso finito nel mirino del gruppo TaxWatch e sono decine i miliardari che si dedicano alla filantropia per trovare escamotage puliti per assottigliare le tasse a fine anno.

Oltre a questi sono stati tanti i segnali che negli anni hanno mostrato come all'interno di Blizzard qualcosa si fosse rotto. In molti pensano che tutto dipenda da una sempre maggiore ingerenza da parte di Activision nella gestione dell'azienda, ma lo sviluppatore che per diversi lustri è stato un baluardo di qualità e serietà, negli ultimi tempi aveva cominciato a mostrare che qualcosa era cambiato. Dal caso Blitzchung all'annuncio di Diablo Immortal, dai licenziamenti in massa all'uscita di Warcraft III: Reforged sono tante le cose che non andavano più bene in Blizzard.