Elden Ring, guide e spoiler? Miyazaki vorrebbe che gli utenti ne stessero alla larga

Hidetaka Miyazaki, game director di Elden Ring, vorrebbe che gli utenti stessero alla larga da guide e spoiler prima di cimentarsi con il gioco, così da poterlo gustare appieno.

Come riportato ieri, Elden Ring sarà difficile ma accessibile, ed è proprio per via di questo approccio più libero e ragionato che tutti avranno l'occasione di superarne le sfide, seppure con tempi diversi.

"Sicuramente vogliamo che i giocatori percepiscano l'importanza del livello di libertà su cui ci siamo concentrati stavolta. Vogliamo che ognuno possa affrontare il gioco a proprio modo e si diverta a esplorare il mondo aperto liberamente e secondo i propri tempi", ha detto Miyazaki.

"Ci piacerebbe che i giocatori si tenessero lontani da guide e spoiler, per quanto possibile, e partissero all'avventura con la mente aperta e libera. È così che vorremmo vivere il gioco, se potessimo giocarci per la prima volta."

"Ed è questo senso di meraviglia e scoperta che speriamo di riuscire a trasmettere ai nostri utenti, mentre affrontano il gioco al ritmo che preferiscono."

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.