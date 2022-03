Epic Games Store: giochi gratis del 31 marzo 2022 disponibili, link al download

Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 31 marzo 2022: come saprete si tratta di Total War: Warhammer e City of Brass, e sarà possibile effettuarne il download gratuitamente fino al 7 aprile.

Scarica gratis Total War: Warhammer da Epic Games Store

Scarica gratis City of Brass da Epic Games Store

Potete riscattare i due titoli sia dal sito web dell'Epic Games Store che tramite il launcher ufficiale della piattaforma. Una volta "acquistati", i giochi resteranno nella vostra libreria per sempre e potrete scegliere liberamente quando e se installarli.

Total War: Warhammer (recensione) è il primo capitolo della serie strategica di Creative Assembly basata sul franchise creato da Games Workshop. Un prodotto ricco di spessore e contenuti, imperdibile per i fan del brand Warhammer.

È l'alba di una nuova era. Ti attendono centinaia di ore di gioco con Total War: WARHAMMER, che dà vita a un mondo di eroi leggendari, mostri torreggianti, creature volanti, tempeste di potere magico e reggimenti di guerrieri da incubo.

Intraprendi campagne di conquista nei panni dei valorosi uomini dell'Impero, dei vendicativi Nani, dei sanguinari Conti Vampiro e dei brutali Orchi e Goblin delle tribù Pelleverde. Ogni razza ha i propri personaggi, dinamiche di campagna, unità e stile di gioco.

City of Brass, un non-morto ci attacca

Realizzato da Uppercut Games, team che conta alcuni fra gli ex autori di BioShock, City of Brass (recensione) è invece un interessante roguelite in prima persona che si rifà per certi versi alle atmosfere e agli scenari di Prince of Persia, mettendoci nei panni di un abile ladro.

Armato di scimitarra e di una versatile frusta, dovrai farti strada con fendenti e sferzate, tra esche e trappole, verso il cuore di una sfarzosa metropoli da mille e una notte, oppure troverai la morte certa allo scadere del tempo.