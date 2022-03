Epic Games Store: giochi gratis del 7 aprile 2022 svelati ufficialmente

Epic Games Store ha svelato i giochi gratis PC che saranno disponibili a partire dal 7 aprile 2022. Tra una settimana sarà possibile reclamare Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter.

Rogue Legacy è un rogue-lite nel qual interpretiamo un cavaliere che affronta un castello maledetto le cui stanze cambiano a ogni nuovo viaggio. Ogni volta che si muore, però, il nostro personaggio cambierà e diventerà uno dei discendenti del precedente personaggio, con alcune caratteristiche uniche. Tra una run e l'altra, è possibile spendere il denaro raccolto per potenziare il castello dei nostri personaggi e ottenere così dei bonus fissi.

Rogue Legacy

The Vanishing of Ethan Carter è un'avventura narrativa nella quale interpretiamo un detective che deve scoprire cosa è successo al giovane Ethan. Esploreremo una piccola regione di proprietà della famiglia del ragazzo e dovremo risolvere piccoli enigmi per venire a capo dell'indagine.

The Vanishing of Ethan Carter

Entrambi i giochi saranno disponibili a partire dalle 17:00 del prossimo giovedì. Come sempre, si avrà tempo una settimana per aggiungerli alla propria libreria dell'Epic Games Store, così da possederli per sempre a costo zero.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store della prossima settimana? Vi interessano? Vi ricordiamo che potete vedere quelli disponibili oggi a questo indirizzo.