NZXT annuncia l'handheld H-AND, ma è un evidente pesce d'aprile in anticipo

NZXT ha annunciato H-AND, un handheld simile a Steam Deck ma con caratteristiche assolutamente folli, come si può vedere nel video qui sotto. Si tratta chiaramente di un pesce d'aprile anticipato, il che ha ben poco senso, ma vabbè.

Dopo i reveal (stavolta legittimi) della tastiera modulare Function e del mouse ambidestro Lift, NZXT ha insomma voluto svagarsi un po' con una presentazione farlocca, fornendo finanche le specifiche tecniche del fantomatico dispositivo:



APU con 32 core e 64 thread

Display 12 pollici da 800 DPI

Tastiera tenkeyless estraibile

Un sacco di luci RGB

E altro ancora!

NZXT H-AND

Dai pulsanti in alto a sinistra con stick analogico in basso al "mouse integrato" nella parte destra dell'handheld, passando per il concetto della tastiera estraibile, H-AND è un concentrato di assurdità che rendono la console KFC con scalda-pollo incorporato molto più plausibile.