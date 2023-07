Fable: Anna Megill lascia Playground Games, è una degli autori della storia

Anna Megill, Narrative Lead di Fable, ha annunciato su Twitter che lascerà Playground Games il mese prossimo, dopo "vari anni meravigliosi" all'interno del team britannico che, oltre alla serie Forza Horizon, si sta occupando anche dell'action RPG in questione.

Ricordiamo che Megill è entrata all'interno di Playground Games per lavorare specificamente a Fable nel dicembre 2020, dunque la sua collaborazione con il team è durata circa due anni e mezzo, un periodo di lavoro di cui l'autrice si è detta estremamente soddisfatta.

"Amici, ho un annuncio da fare: in agosto lascerò il mio ruolo di Narrative Lead per Fable. Ho passato vari anni fantastici a scribacchiare nel mio cottage fiabesco, ma è giunto il tempo per affrontare nuove sfide", ha scritto la Megill su Twitter.

"Lavorare a Fable è stata la realizzazione di un sogno per me, ed è un dispiacere lasciare questa occupazione. Ma Playground ha messo insieme un team eroicamente talentuoso, dunque so che è tutto in buone mani. Sono emozionata per quello che verrà, sia da parte loro che da parte mia".

Non sappiamo ancora quale sarà la nuova occupazione di Anna Megill, che ha lavorato in precedenza anche alla parte narrativa di Dishonored: Morte dell'esterno, Control e Guild Wars 2, tra gli altri titoli.