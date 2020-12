Fable, Anna Megill è la nuova Lead Writer: ha lavorato a Control e The Division

Attraverso un post su Twitter Anna Megill ha comunicato che dal prossimo anno sarà la Lead Writer del nuovo Fable per Xbox Series X/S e PC presso gli studi di PlayGround Games. La Megill in passato ha lavorato a giochi del calibro di Control, Avatar, Guild Wars 2, Dishonored: Death of the Outsider e The Division.

Si tratta, quindi, di un innesto di sicuro valore per un team che finora con la serie Forza Horizon ha sicuramente dimostrato una maestria tecnica e tecnologica notevole, ma PlayGround Games deve ancora essere messo alla prova sotto il profilo narrativo, ovvero scoprire se è in grado di abbinare del gameplay ad una storia all'altezza.

Per questo motivo ha fatto bene ad assumere un profilo dalla comprovata esperienza, in grado di dare un taglio diverso alla narrazione, così come fatto ne recente Control.

"Stavo lasciando indizi su quello che sarebbe stato il mio nuovo progetto. E volevo finalizzare i dettagli prima di annunciare qualcosa. Ma adesso ho il permesso di lavoro approvato (evviva) e il mio trasferimento è organizzato, così posso dirvelo," ha esordito la Megill su Twitter.

"Sono felice di annunciare che inizierò a lavorare per Playground Games a partire dal prossimo anno. Sarà la Lead Writer di Fable."

Fable è stato svelato lo scorso luglio e non ha ancora una data di uscita. Si sa solo che è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC.