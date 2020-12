Microsoft Flight Simulator, 2 milioni di giocatori: è l'episodio di maggior successo

Microsoft Flight Simulator ha totalizzato ad oggi oltre 2 milioni di giocatori, imponendosi come l'episodio di maggior successo della storica serie simulativa.

Mostrato ai Game Awards 2020 con un trailer della versione Xbox Series X|S, Microsoft Flight Simulator ha convinto davvero tutti, come dimostra l'infografica che trovate in calce.

Accolto con voti stellari nelle recensioni internazionali, il titolo sviluppato da Asobo Studio ha totalizzato oltre 50 milioni di voli, con New York City come destinazione più popolare fra gli utenti.

Utenti che hanno percorso la bellezza di 3,5 milardi di miglia, praticamente come diciannove viaggi dalla Terra al Sole, visitando il 72% della superficie del pianeta a bordo del loro aereo.

Il viaggio, tuttavia, non è ancora terminato: il 22 dicembre arriverà l'aggiornamento per la realtà virtuale ma non mancheranno le sorprese e gli update che ci condurranno al lancio su console in estate.