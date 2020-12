Pac-Man verrà introdotto stanotte nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame

Pac-Man verrà introdotto stanotte, all'1.00 ora italiana, nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame: si tratta del primo personaggio dei videogame a cui viene riservato questo onore.

Protagonista di recente dell'insolito battle royale Pac-Man Mega Tunnel Battle su Google Stadia, Pac-Man ha fatto il proprio debutto nell'ormai lontano 1980 nelle sale giochi giapponesi con l'omonimo classico.

Il processo di ammissione comprenderà anche un tributo al personaggio dedicato ai 40 anni di storia di PAC-MAN attraverso alcuni contenuti online esclusivi, nonché una cerimonia di premiazione online.

Saranno ricordati e omaggiati anche i numerosi autori e sviluppatori che hanno contribuito allo status di icona di PAC-MAN. Inoltre, anche i fan di PAC-MAN potranno festeggiare poiché potranno acquistare magliette e spille commemorative, ma anche partecipare alle esperienze del museo virtuale.

In occasione dei Free Play Days di Stadia, a partire dalle 18:00 di oggi e fino alle 20:00 di lunedì 21 dicembre, sarà possibile giocare gratuitamente a PAC-MAN Mega Tunnel Battle con un account Stadia Pro.

Inizia subito il tuo periodo di prova di Stadia Pro per provare il gioco. Competi contro altri 63 voraci giocatori di PAC-MAN in una rete interconnessa di labirinti per scoprire chi sarà l'ultimo PAC a restare in vita!

La seconda avventura della serie PAC-MAN Stories, PAC-MAN and the Ghostly Snack Attack, è disponibile ora su Amazon Alexa per tutti i fan in USA, Canada, UK, Irlanda, Australia e India su tutti i device che hanno Alexa.

PAC-MAN Stories incoraggia bambini e genitori a scegliere il percorso di PAC-MAN in una storia interattiva che tocca alcune importanti tematiche come il salvare il pianeta, rispettare gli altri, essere d'aiuto e lavorare per un fine positivo.

Anche PAC-MAN WAKA WAKA è disponibile su alcuni selezionati device Amazon. La migliore esperienza si ha su apparecchi Echo Show, Fire TV Cube e schermi come i televisori Samsung con Alexa: parla a PAC-MAN nella sua lingua originale Wakanese.

Digli "waka" per farlo andare a destra o "waki" per la sinistra, "wiki" per andare su e "wika" giù e dirigi PAC-MAN in una nuova avventura.