Cyberpunk 2077 - Italia Edition: il corto dei Cartoni Morti è tristemente geniale

Cartoni Morti è un canale YouTube satirico nel quale vengono presi in giro eventi pubblici, personaggi famosi e trasmissioni televisiva. In questo caso viene utilizzato Cyberpunk 2077, chiaramente il videogioco del momento, per una geniale criticare alla società italiana attuale: benvenuti a Mafialand, la città di Cyberpunk 2077 - Italia Edition.

La storia parla di una stagista che avrebbe dovuto fare il vaccino per il COVID-19 che è stata congelata per oltre 50 anni. Sì è risvegliata in questo modo nell'Italia del 2077, un paese nel quale ancora non c'è il vaccino per il virus o gli aiuti per le imprese, ma ci sono tanti monopattini.

Lo stesso Johnny Silverhand ci accoglie a bordo di uno di questi infernali mezzi di trasporto, mentre nel frattempo gli autobus di Roma continuano ad andare a fuoco, il ponte sullo Stretto di Messina viene riproposto, ma mai completato e il Mose ha delle perdite d'acqua.

Si tratta di un video breve, ma piuttosto riuscito, in grado di divertire, citare il videogioco di CD Projekt RED e far vedere i limiti che il nostro paese deve superare per uscire da questa crisi.