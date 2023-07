Offerte Amazon: Stray per PlayStation 4 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Stray. Lo sconto segnalato per la versione PS4 è del 22%, portando il prodotto ad un'ottima cifra; ricordiamo inoltre che il gioco permette l'aggiornamento alla versione PlayStation 5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 39,69€, ma adesso è possibile acquistarlo scontato di poco meno di 10€, di fatto arrivando a 30,98€ come prezzo finale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questa edizione inoltre comprende anche 6 Art Cards colorate.

Come abbiamo detto nella nostra recensione di Stray, "è una piccola perla, un'avventura in grado di regalare sequenze davvero suggestive e una storia affascinante, finanche commovente in alcuni frangenti, che poggia sulle solide basi di una lore molto ben scritta", e ora questa esperienza è possibile viverla ad un prezzo scontato grazie a questa Offerta di Amazon.