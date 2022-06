PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di giugno 2022 disponibili da oggi

Oggi, come ogni primo martedì del mese, i giochi gratis per PS5 e PS4 di giugno 2022 del PlayStation Plus verranno resi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque potranno riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta.

Se vi siete persi l'annuncio di Sony di pochi giorni fa, i giochi gratis del PS Plus di maggio 2022 che verranno resi disponibili oggi, martedì 7 giugno, sul PlayStation Store sono i seguenti:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 e PS5)

Il primo ha bisogno di ben poche presentazioni: God of War è stato considerato da molti il Gioco dell'Anno per il 2018 e rappresenta un grande rilancio per la serie Sony, passata con questo capitolo dall'impostazione action più classica della vecchia trilogia a una struttura in terza persona con un maggiore supporto narrativo e cinematografico.

Kratos, il protagonista, per l'occasione si è spostato nelle gelide terre della Scandinavia, dando origine a un nuovo ciclo nordico delle proprie imprese, in compagnia del figlio Atreus. In questo periodo siamo proprio in attesa di informazioni sul seguito di questo, God of War: Ragnarok.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è un action game multiplayer online ovviamente incentrato sulla celebre serie di Masashi Kishimoto, ambientato nel medesimo universo e con i noti personaggi di questa. I giocatori possono formare squadre composte da vari combattenti tratti dal manga/anime, combattendo contro altre squadre di ninja controllate da altri giocatori online attraverso una struttura in stile action picchiaduro, all'interno di livelli piuttosto estesi. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Infine, Nickelodeon All-Star Brawl è un picchiaduro a incontri, che può essere paragonato a Super Smash Bros. Come concetto, facendo le dovute proporzioni. Anche in questo caso è presente un ampio cast in cross-over fra varie serie del network Nickelodeon, con 20 livelli ispirati a queste, tra Spongebob, Tartarughe Ninja e tanti altri. Per sapere più precisamente di cosa si tratti, vi rimandiamo alla recensione di Nickelodeon All-Star Brawl.