Kojima Productions: "contenuti" in arrivo per celebrare il 7° anniversario

Kojima Productions, l'etichetta fondata da Hideo Kojima, compirà il 16 dicembre il suo settimo compleanno e, in occasione dell'anniversario, ha intenzione di celebrare con il rilascio di "contenuti" non meglio specificati, ma che terremo comunque d'occhio.

L'affermazione è contenuta nel tweet riportato qui sotto: "Venerdì 16 dicembre, Kojima Productions celebrerà il suo settimo anniversario! Questa settimana, rilasceremo contenuti per commemorare il nostro anniversario, in onore di un nuovo inizio".



La cosa può essere interpretata in varie maniere e, probabilmente, per "contenuti" il team intende soprattutto immagini e video, distribuiti direttamente attraverso social network. Considerando l'intensa attività social anche dello stesso Hideo Kojima, non è difficile immaginare il prossimo arrivo di foto, video e altri materiali commemorativi, che magari attestano aneddoti della storia del team, ma attendiamo comunque di vedere come si svilupperà la questione.

Decisamente più difficile che questi "contenuti" abbiano a che fare con i giochi usciti, ovvero essenzialmente Death Stranding da quando l'etichetta è diventata autonoma. Di recente abbiamo visto annuncio e trailer di Death Stranding 2 ai The Game Awards 2022, mentre altri progetti sono previsti dal team come il misterioso Overdose con Margaret Qualley di cui potrebbe essere emerso un video gameplay qualche giorno fa.