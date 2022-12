High on Life su Game Pass è un successo

High on Life sta continuando a far registrare ottimi risultati su Game Pass, sia Xbox che PC, dove da giorni occupa le prime posizioni dei titoli più giocati, posizionandosi sopra a nomi ben più blasonati.

Al momento di scrivere questa notizia è 1° nella sezione Cloud streaming, davanti a Forza Horizon 5, Rainbox Six Siege e Halo Infinite. Lo troviamo invece in seconda posizione su Xbox, dove è battuto solo da Minecraft, e in seconda posizione anche su PC, dove non è riuscito a superare il mostro sacro della piattaforma: Microsoft Solitaire Colletion (sì, l'erede di Solitario è giocatissimo anche dagli abbonati Game Pass).

Se a questi dati aggiungiamo il successo fatto su Steam, dove è stato anche primo in classifica tra i titoli premium (attualmente è secondo, dietro solo a Call of Duty: Modern Warfare II, che però è in offerta), pare proprio che il gioo di Justin Roiland abbia fatto centro. Evidentemente l'umorismo alla Rick and Morty che lo caratterizza deve essere piaciuto moltissimo ai videogiocatori.

Se volete ulteriori dettagli, leggete la nostra recensione di High on Life, dove abbiamo scritto:

High On Life è uno sparatutto imperfetto, una gemma grezza che non brilla certo per il design del suo gameplay, ma che invece si rivela straordinariamente prezioso per la sua capacità di far sorridere genuinamente il giocatore dall'inizio alla fine dell'avventura, una cosa che ormai capita di rado nei videogiochi. Certo, i problemi ci sono e Squanch Games dovrà saper imparare dagli errori commessi ora che è arrivata a vedersela coi grandi, ma che splendido futuro aspetta i fan di Justin Roiland. Alla prima produzione realmente importante lo studio è riuscito a catturare la curiosità di tantissimi giocatori, e adesso ha tutto il tempo per crescere ed evolvere in direzione di un secondo capitolo ancora più folle e sregolato.