Quali flim dopo Super Mario? - La Bustina di Lakitu

Una volta Nintendo aveva due campi di battaglia principali: quello delle home console, più rischioso, in cui poteva permettersi di perdere, e quello dei sistemi portatili, più sicuro, più lucroso, in cui non poteva concedersi sconfitte - cosa che, in effetti, non è mai avvenuta. Il momento più rischioso, in ottica tascabile, è stato l'avvento di PSP, al quale Nintendo ha controbattuto con un azzardo, il Nintendo DS, che è andato oltre ogni rosea aspettativa, sotterrando al contempo (per ora, almeno) il brand "Game Boy". Nintendo Switch è un sistema realizzato e supportato nel miglior modo possibile, ma era anche una meta inevitabile: i giochi portatili stavano diventando sempre più simili a quelli casalinghi, e Nintendo non riusciva più a supportare dignitosamente, soprattutto a livello quantitativo, due sistemi diversi. Fondere i campi di battaglia non è stata una scelta, ma una necessità: le armate si sono unite, e Nintendo si è fatta trovare pronta.

Super Mario Bros. Il Film: Toad, tra i protagonisti del lungometraggio

La conseguenza più pericolosa di questa mutazione, per la società giapponese, è l'assenza del "salvagente" portatile: ormai ammiraglia e scialuppa sono un'unica imbarcazione. È necessario, pur ribadendo - come fatto anche nell'ultimo incontro con gli azionisti - che il "core business" sia ancora (e senza dubbi) un sistema che integri hardware e software, trovare un'altra fonte di guadagno perpetua. In questo senso, Nintendo non ha fretta; le casse sono piene di dobloni, Switch vende ancora alla grande, e il salto generazionale è pianificabile con calma.

Il mercato mobile rappresenta ancora un terreno insidioso; inizialmente snobbato, è stato poi utilizzato da Satoru Iwata come una specie di "pubblicità interattiva" per i propri brand, come ponte ideale tra giocatori occasionali e console. Furukawa invece ha invertito la rotta, e Mario Kart Tour (2019) ha abbracciato in tutto e per tutto le dinamiche tipiche dei giochi mobile, introiti frugali e costanti compresi, tanto da occupare per anni le principali menti creative del team della serie. Tuttavia, ci sembra che Nintendo non abbia ancora trovato la propria strada ideale, sempre che ci riuscirà mai: il problema è sempre il difficile equilibrio tra qualità e guadagno, tra pubblicizzare e divulgare i propri titoli senza lederne il prestigio. Del resto, da Mario Kart Tour è uscito solamente Pikmin Bloom (nel 2021), contro il dichiarato proposito di pubblicazioni annuali; il brand più prestigioso, The Legend of Zelda, non ha fatto ancora capolino su smartphone.

Ci sembra difficile insomma che, nel breve termine, il mercato mobile possa garantire quel "secondo pilastro" tanto anelato; più probabile che gli sforzi vengano concentrati nel diffondere i propri brand oltre il mondo dei videogiochi, con parchi tematici e altri prodotti multimediali (film e serie TV, principalmente). Proprio per questo Super Mario Bros. Il Film, in uscita il 6 aprile 2023, è un progetto tanto vitale: perché non è un singolo esperimento, ma un potenziale primo passo verso un territorio largamente inesplorato.