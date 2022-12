Classifica Steam: Dwarf Fortress primo fra i giochi, Call of Duty: Modern Warfare 2 resta terzo

Dwarf Fortress ha debuttato in prima posizione fra i giochi della classifica Steam, subito dopo le vendite di Steam Deck e davanti a Call of Duty: Modern Warfare 2, che rimane al terzo posto. Warhammer 40.000: Darktide, che comandava la top 10 la settimana scorsa, è sceso in quarta posizione.

Steam Deck Dwarf Fortress Call of Duty: Modern Warfare 2 Warhammer 40.000: Darktide IXION Assassin's Creed Valhalla FIFA 23 Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077

Nella nostra recensione di Dwarf Fortress abbiamo senz'altro sottolineato le grandi qualità del titolo sviluppato da Bay 12, definendolo addirittura "il videogioco che più si avvicina alla vita" e premiandolo con un eccellente 9,5.

È interessante notare il debutto in classifica di Assassin's Creed Valhalla, disponibile su Steam dal 6 dicembre e in offerta: l'action RPG di Ubisoft porta a casa un ottimo sesto posto, segnando in maniera positiva il ritorno della casa francese sulla piattaforma Valve.

Ritorno che potrebbe proseguire, stando ad alcuni indizi, con Watch Dogs: Legion proprio nella giornata di oggi: nel caso questa ipotesi si concretizzasse, lo riporteremo prontamente.