Classifica UK, God of War Ragnarok torna in vetta grazie a nuove scorte di PS5

La classifica UK dal 5 all'11 dicembre 2022 ha visto il ritorno in prima posizione di God of War Ragnarok: il titolo di Santa Monica Studio è risalito dal terzo posto grazie alla disponibilità nei negozi di nuove scorte di PS5, come spesso è accaduto negli ultimi mesi.

Protagonista del lancio migliore di ogni first party PlayStation, God of War Ragnarok ha visto una crescita del 35% anche per via dei bundle con PlayStation 5, che hanno contribuito in maniera importante al raggiungimento di questi risultati.

FIFA 23, primo la settimana scorsa, scende in seconda posizione facendo segnare un -18% su base settimanale, mentre Call of Duty: Modern Warfare 2 deve accontentarsi del terzo posto con un -14%. Entrambi i titoli, insomma, cedono una posizione.

Per il resto, la classifica viene dominata da Nintendo Switch, con Pokémon Violetto, Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports e Pokémon Scarlatto in rapida successione. Da notare anche che The Callisto Protocol, sesto la settimana scorsa, è sceso al dodicesimo posto, uscendo dunque dalla top 10.