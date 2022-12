Diablo 4: aperti i preorder della Collector's Box, ecco il prezzo in Italia e contenuti

Blizzard ha aperto le prenotazioni della Collector's Box (in italiano, "Scatola da collezione limitata") di Diablo 4. Sarà possibile effettuare il preordine tramite il portale Blizzard Gear. Il peculiare prezzo di questo box da collezionisti è di 109,66 euro (costi di spedizione non inclusi) con consegna prevista dopo il 30 giugno 2023. Vi ricordiamo che questa limited non include il gioco, che dovrà essere quindi acquistato separatamente.

Potrete preordinare la Collector's Box di Diablo 4 presso Blizzard Gear Store a questo indirizzo. Come detto in precedenza il prezzo è di 109,66 euro. Una cifra particolare, che ha senso solo prendendo in considerazione il prezzo originale per gli USA di 96,66 dollari, che ricorda il "666", ovvero il "Numero della Bestia".

Dopo questa piccola curiosità, vi ricordiamo i contenuti della Collector's Box di Diablo 4:

Candela della Creazione : Sentite sia la benedizione della Luce che l'abbraccio del Male con questa candela elettrica bifacciale (batterie incluse).

: Sentite sia la benedizione della Luce che l'abbraccio del Male con questa candela elettrica bifacciale (batterie incluse). Tappetino per mouse occulto : Santificate il vostro spazio con questo tappetino per mouse di alta qualità.

: Santificate il vostro spazio con questo tappetino per mouse di alta qualità. Mappa del Santuario : Srotolate questa pergamena per ammirare le terre davanti a voi, dove la presa di Lilith ha preso piede.

: Srotolate questa pergamena per ammirare le terre davanti a voi, dove la presa di Lilith ha preso piede. Spilla degli Horadrim : Esponete con orgoglio questa vestigia dell'antica Confraternita.

: Esponete con orgoglio questa vestigia dell'antica Confraternita. Collector's Edition Art Book : Immergetevi in oltre 300 pagine di opere d'arte di spaventosa bellezza che hanno creato il mondo di Sanctuary e i suoi eroi.

: Immergetevi in oltre 300 pagine di opere d'arte di spaventosa bellezza che hanno creato il mondo di Sanctuary e i suoi eroi. Stampe d'arte opache (x2) - 18,54" x 10,79": Godetevi lo splendore di questi ritratti d'arte.

- 18,54" x 10,79": Godetevi lo splendore di questi ritratti d'arte. NB: non include il gioco Diablo 4, da acquistare separatamente.

Di seguito una galleria di immagini di questo box per collezionisti.

Chiaramente la Collector's Box di Diablo 4 sarà disponibile in quantità limitate, quindi se siete interessati affrettatevi a completare il preorder.

Diablo 4 sarà disponibile per PC e console dal 6 giugno 2023. Tramite Battle.net, Xbox Store e PlayStation Store è possibile acquistare le versioni Deluxe e Ultimate con vari bonus inclusi.