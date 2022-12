PS5: il nuovo modello potrebbe essere svelato nel 2023, sembra suggerire Sony

Con un'interpretazione a dire il vero piuttosto fantasiosa, da un'intervista condotta da Famitsu a un executive di Sony è emersa l'idea che questi abbia fatto un riferimento alla possibilità che un nuovo modello di PS5 possa essere svelato nel 2023.

Famitsu ha infatti intervistato il Senior Vice President, Platform Experience di Sony PlayStation, Hideaki Nishino, buttando là anche una domanda su cosa potrebbe prospettarsi nel prossimo futuro per quanto riguarda PS5.

PS5, il nuovo modello potrebbe avere il lettore disco rimovibile

Visto il riferimento diretto a PS4 Pro nella frase introduttiva, viene naturale pensare che la risposta dell'executive Sony abbia a che fare con un possibile nuovo modello.

"Ora, PS5 è entrata all'interno del suo terzo anno sul mercato. PS4 Pro è stata lanciata tre anni dopo l'uscita del modello originale e vorremmo sapere da lei qualche possibile prospettiva sul futuro", ha chiesto il giornalista della rivista nipponica.

La risposta di Nishino è stata: "verso la fine dell'anno fiscale 2022 [ovvero a marzo 2023 -ndR] le vendite complessive supereranno i 37 milioni di unità e noi crediamo che sarà un momento molto importante anche per la piattaforma. Non posso ancora andare più nel dettaglio in questo momento, ma spero che non vediate l'ora di sapere cosa arriverà l'anno prossimo".

Ovviamente l'affermazione è estremamente vaga, ma va messa in relazione diretta con la domanda, che menzionava proprio il lancio di PS4 Pro a tre anni dall'uscita della prima PS4. Considerando questo, può essere vista come un riferimento a una possibile novità simile, ma applicata a PS5, sebbene sia piuttosto difficile immaginare ora una revisione in stile PS5 Pro, considerando che solo ora il modello standard sta iniziando a raggiungere un volume di produzione in grado di avvicinarsi alla domanda.

Più probabile che possa trattarsi della famosa PS5 con lettore disco rimovibile, che sta spopolando nelle voci di corridoio e che sembra sia al momento in fase di test, in preparazione al lancio.