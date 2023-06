Vampire Survivors: arriva la modalità cooperativa locale per quattro giocatori

Lo studio di sviluppo poncle ha annunciato l'arrivo della modalità cooperativa locale per quattro giocatori di Vampire Survivors, una delle più richieste dalla comunità che gravita intorno al gioco.

La nuova modalità sarà lanciata il 17 agosto 2023 con un aggiornamento maggiore che consentirà di giocare l'intero gioco insieme a degli amici. "Sarà inoltre possibile passare dalla modalità singola a quella cooperativa senza interruzioni tra una sessione e l'altra, sbloccare traguardi, ecc." Vediamo il trailer:

Poncle ha sottolineato come la modalità cooperativa locale funzionerà anche su Steam Deck (collegandolo a una TV) e sulla versione Nintendo Switch, appena annunciata: "Dopo mesi di lunghe ricerche abbiamo finalmente trovato il pulsante ""conversione per Nintendo Switch"" nel nostro motore grafico! Lo premeremo in data 17 agosto, non un giorno prima."

Come la maggior parte dei contenuti extra di Vampire Survivors, anche la modalità cooperativa locale non costerà nulla, ossia l'aggiornamento sarà completamente gratuito.

Nelle FAQ ufficiali sulla nuova modalità viene spiegato a grandi linee cosa cambierà dopo l'aggiornamento: "Non possiamo addentrarci nei dettagli in questa sede, ma possiamo già dire che il gioco resterà grosso modo lo stesso (più caotico, ovviamente). Tuttavia, l'aggiunta di ulteriori giocatori cambia alcune dinamiche di gioco. Per esempio la barra di ""nuovo livello"" con i punti esperienza verrà condivisa da tutti i giocatori, e il vostro livello aumenterà a rotazione. Tutti i giocatori saranno sempre visibili nella stessa schermata (lo schermo non sarà diviso) e ci sarà modo di sabotarsi a vicenda... tipo scegliendo Gatti Amari."

E l'online? All'inizio sarà supportata solo la modalità cooperativa locale, ma poncle ha suggerito che in realtà ci sono dei modi per giocare online, come Steam Remote Play Together.