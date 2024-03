Google torna sui suoi passi: implementerà Gemini Nano anche sul Pixel 8

A inizio mese, durante una sessione di #TheAndroidShow, Google aveva dichiarato che la sua intelligenza artificiale non sarebbe arrivata su Pixel 8 a causa di "vincoli hardware". Questo nonostante, tornando indietro di qualche mese ancora, al lancio di Gemini AI, si fosse discusso di un modello progettato anche per funzionare su smartphone di fascia media .

La decisione di limitare inizialmente Gemini Nano al modello Pro, nonostante Pixel 8 condivida lo stesso processore Tensor G3, è stata attribuita principalmente alla differenza nella quantità di RAM disponibile: 8 GB per Pixel 8 e 12 GB per Pixel 8 Pro. Google ha spiegato che l'esecuzione di modelli linguistici complessi su dispositivi con diverse specifiche di memoria può influire sull'esperienza utente.

Gemini Nano è una versione ottimizzata per dispositivi smartphone del modello di intelligenza artificiale multimodale Gemini . Attualmente è disponibile su dispositivi come la serie Galaxy S24 di Samsung e Pixel 8 Pro , annoverando funzionalità come il riepilogo nell'app Google Recorder e le risposte intelligenti di Magic Compose.

Alla fine della fiera

Pixel 8 riceverà Gemini col prossimo Feature Drop

Il modello di intelligenza artificiale Gemini Nano sarà presto introdotto come anteprima per sviluppatori tramite un prossimo Pixel Feature Drop.

Potrebbe avvenire già nel Feature Drop di giugno 2024, accompagnato da Android 14 QPR3, le cui novità sono già disponibili in anteprima per i membri del programma beta.

Google sembra aver trovato una soluzione per mitigare l'impatto di Gemini Nano sul consumo di RAM e sulle prestazioni complessive.

C'è da dire infine che anche Galaxy S24 di Samsung, che ha 8 GB di RAM, dal suo lancio beneficia già delle capacità di Gemini Nano.

Questo indica che Google potrebbe essere stato mossa in realtà dalla scelta di garantire un'esperienza utente ottimale, evitando di sovraccaricare l'hardware del dispositivo con un modello di intelligenza artificiale, soprattutto quando esiste un'alternativa basata sul cloud per le funzioni AI.