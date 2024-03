Final Fantasy 7 Rebirth: la nuova patch migliora grafica e performance del gioco su PS5

Square Enix ha pubblicato nella notte un nuovo aggiornamento per Final Fantasy 7 Rebirth con la patch 1.020 , che punta soprattutto a migliorare grafica e performance del gioco su PS5 ma corregge anche diversi altri aspetti.

Vari miglioramenti applicati

Final Fantasy 7 Rebirth migliora ancora con questa patch

Vengono inoltre introdotti dei filtri chiamati "Sharp" e "Soft" nella modalità Performance, che dovrebbero andare a influire sulla visualizzazione grafica di questa modalità che punta ai 60 fps.

Tra gli altri aspetti migliorati ci sono la correzione di alcuni bug come quelli che potevano emergere sulla mappa in alcune condizioni, quello che portava alla cancellazione troppo frequente delle abilità di Red XIII e alcuni legati alla progressione.

Sono stati corretti alcuni errori nei testi ed è stata inserita l'opzione per invertire i controlli della telecamera quando si usa un Chocobo e nel mini-game di mira, inoltre sono state aggiunte impostazioni per la difficoltà nei mini-game Fort Condore e Gears and Gambits.

Ricordiamo che il gioco è al momento disponibile solo su PS5, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.