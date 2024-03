Meta Quest 2 da 128 GB è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata e sono ora disponibili tantissime promozioni molto interessanti, in molteplici categorie di prodotti. Ad esempio, vi segnaliamo che Meta Quest 2 da 128 GB è in sconto a 249€, rispetto a un prezzo consigliato di 449.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre su Amazon Italia e il prodotto è venduto e spedito direttamente dal gigante dell'e-commerce.

Nella confezione di Meta Quest 2 troverete:

Visore VR

2 controller Touch

2 batterie AA

Protezione in silicone

Distanziatore per occhiali

Cavo di ricarica

Alimentatore

Il modello in questione ha uno spazio di archiviazione da 128 GB. Ricordiamo che Quest non ha bisogno di un PC per funzionare: è indipendente.