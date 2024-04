PS Plus Premium: due nuovi giochi in prova gratuita da 2 ore a inizio aprile

PS Plus Premium si amplia in questo inizio aprile con due nuovi giochi in prova gratuita da due ore. Parliamo di Dakar Desert Rally e Persona 5 Tactica.

Se siete abbonati a PS Plus Premium, avete la possibilità di scaricare i giochi in prova gratuita e giocare per un tempo determinato dal servizio. Precisiamo che non si tratta di versioni demo ma del vero e proprio gioco completo: i salvataggi rimarranno disponibili anche dopo il termine della prova gratuita e in caso di acquisto del gioco potrete riprendere esattamente da dove avete interrotto.

A segnalarci la novità è PlayStation Game Size, noto profilo Twitter che segnala le novità del backend del PS Store e tiene traccia delle ultime novità per PS Plus. Infatti, l'account ricorda che da oggi sono disponibili i giochi gratis di PS Plus Essential.