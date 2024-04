Street Fighter 6, una statua di Cammy da 665 dollari in scala 1/4 da PCS Collectibles

Siete grandi fan di Street Fighter 6, di Cammy in particolare e magari anche appassionati di powerlifting? Allora controllate un attimo se avete a disposizione i 665 dollari necessari per acquistare l'impressionante statua dedicata alla combattente britannica da PCS Collectibles.

Realizzata in resina con una scala 1/4, alta la bellezza di 42 centimetri, ricca di fantastici dettagli e disponibile in tre differenti versioni (Classic, Alpha e Street Fighter 6), la statua può essere prenotata con un'uscita stimata per questo autunno.

Si tratta senz'altro di un pezzo impegnativo, ma se vi siete entusiasmati con la recensione di Street Fighter 6 e magari state per pubblicare un libro a fumetti, potete portarvi a casa questa splendida Cammy e far crepare di invidia i vostri amici.