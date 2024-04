Netflix guadagna altri 9 milioni di iscritti, ma sta per smettere di svelare questi dati

Nel suo rapporto sui guadagni del primo trimestre , Netflix ha annunciato che avrebbe smesso di condividere i numeri degli abbonati dal prossimo anno, con il report dei guadagni del primo trimestre del 2025. Nella lettera, Netflix afferma che vuole concentrarsi sui ricavi e sul margine operativo, rendendole le metriche finanziarie principali, e sul coinvolgimento con i contenuti come metrica per definire la soddisfazione dei clienti.

Netflix ha dichiarato di aver ottenuto altri nove milioni di nuovi abbonati nell'ultimo trimestre, per un totale di 269,6 milioni. A un certo punto però la compagnia non svelerà più gli iscritti, perlomeno non in modo regolare.

Le parole del co-CEO di Netflix

Avatar è una delle serie di successo di Netflix

Il co-CEO di Netflix Greg Peters ha spiegato:

"Come abbiamo sottolineato nella lettera, ci siamo evoluti e continueremo ad evolvere il nostro modello di ricavi, aggiungendo cose come la pubblicità e la nostra funzione di membro aggiuntivo all'account. Cose che non sono direttamente collegate a un numero di iscritti. Abbiamo anche evoluto i nostri prezzi e piani con più livelli in diversi Paesi. Penso che questi livelli di prezzo diventeranno sempre più diversi. Quindi, ogni nuovo iscritto ha un impatto commerciale diverso e tutto ciò significa che il semplice calcolo storico che tutti noi abbiamo fatto - il numero di membri per il prezzo mensile - è sempre meno accurato nel catturare lo stato dell'attività. Questo cambiamento è motivato dalla volontà di concentrarsi sulle metriche chiave che riteniamo più importanti per l'azienda. Per questo motivo, forniremo un resoconto e una guida sui ricavi, sull'OI, sul margine OI, sull'utile netto, sull'EPS, sul free cash flow".

"Aggiungeremo una nuova guidance annuale su un range di ricavi per darvi una visione un po' più a lungo termine. Non taceremo completamente sugli iscritti. Aggiorneremo periodicamente quando cresceremo e annunceremo alcune importanti pietre miliari, ma non farà parte del nostro regolare reporting. Vogliamo fare tutto questo in modo ponderato e dare a tutti il tempo necessario per la transizione, quindi riporteremo gli abbonati fino al primo trimestre del prossimo anno, il che si collega alla nostra nuova guidance annuale sui ricavi per il 2025".

