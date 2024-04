Come iniziare a giocare ad Albion Online

Il nuovo server è in grado di garantire velocità di connessione molto più elevate, un ping nettamente migliore, un'inferiore latenza e soprattutto orari degli eventi di gioco pensati appositamente per andare incontro all'utenza della cara, vecchia Europa. Nuovo server, nuovo inizio, dicevamo. Vediamo quindi insieme cosa metterà sul piatto Albion Online e come iniziare a giocare nel migliore dei modi per sfruttare al massimo l'assist messo a disposizione di Sandbox Interactive.

Cos'è Albion Online

Albion Online è un MMORPG di stampo medievale

Partiamo innanzitutto dalle basi: cos'è Albion Online? Siamo al cospetto di un MMORPG sandbox di stampo medievale basato sulle leggende arturiane, in cui il loot ricopre un ruolo di primaria importanza. Il gameplay è caratterizzato da un sistema privo di classi, in cui l'equipaggiamento che l'utente sceglie di indossare definisce le sue abilità nonché l'esperienza di gioco generale.

In perfetto stile ruolistico, il giocatore ha quindi la facoltà di scorrazzare in giro per il mondo per svolgere attività al fine di ottenere quell'esperienza necessaria per procurarsi strumenti sempre più potenti. Si tratta insomma di un'avventura in cui è possibile plasmare a piacimento la propria identità, che fa della personalizzazione il proprio punto di forza e tratto distintivo.

Lanciato nel 2017 e divenuto gratuito nel 2019 per poi approdare su dispositivi mobile due anni dopo, Albion Online rinuncia a un percorso lineare fatto di missioni predeterminate per consentire a ogni giocatore di scrivere la propria avventura, attraverso un comparto PvP e PvE e un'economia totalmente nelle mani degli utenti. L'equipaggiamento è infatti interamente creato dal pubblico, caratteristica che nel tempo ha contribuito ad accostare all'opera di Sandbox la nomea di gioco alquanto arduo se affrontato in solitaria, specie per la tetra prospettiva di perdere tutto ciò che si è guadagnato nel corso dell'esperienza in caso di morte.

I giocatori hanno quindi la possibilità di unirsi ad amici e alleati per rivendicare territori e prendere parte a battaglie all'ultimo sangue attraverso cinque differenti biomi sparsi in due enormi continenti in cui placare la propria sete di esplorazione e di scoperta. Come accennato, l'MMORPG di Sandbox segue il modello free-to-play ed è completamente multipiattaforma, consentendo di affrontare l'avventura su PC, Mac, Linux, Android e iOS con un unico account.