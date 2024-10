Il framerate di S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl sarà stabile, promettono gli sviluppatori

In una video intervista concessa a Radio Times Gaming, il produttore tecnico Yevhenii Kulyk ha toccato il tema dell' ottimizzazione su PC , in relazione ai molti problemi di stuttering avuti da giochi recenti mossi da Unreal Engine.

Manca davvero poco al lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl , gioco arrivato sul mercato dopo innumerevoli peripezie, tra cancellazioni, riprese del progetto, una guerra (quella tra Russia e Ucraina, purtroppo ancora in corso) e quant'altro. Per anticipare l'uscita, GSC Game World ha ospitato la stampa a Praga, fornendo gli ultimi dettagli prima del lancio .

Ottimizzazione

Kulyk ha spiegato che per ottimizzare al meglio il gioco, sono state apportate delle modifiche ai thread di rendering, è stata ottimizzata la CPU e ci sono state molte ottimizzazioni della RAM. "Ora siamo praticamente vicini a completare l'intero processo di rifinitura." Ha spiegato "Il nostro obiettivo è di lanciare un gioco con fps e prestazioni stabili per tutto il tempo."

Quale versione dell'Unreal Engine è stata utilizzata? La 5.1.GSC, così chiamata perché sono stati modificati moltissimi degli strumenti base forniti da Epic Games "per adattarli alle nostro esigenze nella creazione del mondo di S.T.A.L.K.E.R. 2".

Lo sviluppatore ha poi ribadito quanto già noto, ossia che le mod saranno supportate sia su PC, sia su console. Non stupisce, considerando quanto ha fatto la scena dei modder nel corso degli anni per tenere viva la serie S.T.A.L.K.E.R. "Stiamo preparando un toolkit corposo che fornirà ai creatori di mod tutti gli strumenti necessari per creare mod, dalla più piccola alla total conversion più grande."

Per il resto vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl uscirà il 20 novembre su PC e Xbox Series X e S. Sarà lanciato da subito anche su Game Pass. La versione PlayStation 5 non è stata ancora ufficialmente annunciata, ma è ormai noto che Xbox ha un'esclusiva di tre mesi. Quindi possiamo aspettarcela per il 2025.