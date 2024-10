Le vendite di Call of Duty: Black Ops 6 calano in UK a causa di Xbox Game Pass

"La cosa è dovuta quasi interamente a un calo delle vendite su Xbox , il che era inevitabile considerando la presenza del gioco nel catalogo del Game Pass. Le vendite su PS5 sono infatti rimaste stabili su base annuale. I numeri del digitale sono in arrivo."

"Abbiamo i dati delle vendite fisiche di Call of Duty: Black Ops 6 nel Regno Unito", ha scritto Dring in un post pubblicato su X. "I numeri del lancio sono inferiori del 10% rispetto a quelli di Modern Warfare 3."

Stando ai dati rivelati da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, le vendite di Call of Duty: Black Ops 6 sono calate in UK del 10% rispetto a quelle del precedente episodio della serie, Modern Warfare 3.

Un discreto esordio per Alan Wake 2

Sempre secondo i dati di Christopher Dring, l'edizione fisica di Alan Wake 2 ha debuttato in dodicesima posizione nella classifica UK, il che si pone come un esordio discreto se consideriamo che il lancio ufficiale è avvenuto esattamente un anno fa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come sappiamo, il titolo di Remedy Entertainment è stato concepito come un prodotto unicamente digitale, ma poi lo studio ha voluto assecondare le richieste degli utenti per una versione retail.