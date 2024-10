L'open beta di Monster Hunter Wilds conferma la modalità Performance a 60 fps e uscita a 120Hz su PS5

Per la precisione, nella beta troviamo i classici due preset "Priorità alla risoluzione" e " Priorità al framerate" . Non solo, qualora siate in possesso di uno schermo idoneo, è disponibile anche l'opzione Uscita a 120Hz , che si può attivare con ambo le modalità grafiche.

Come probabilmente già saprete, da oggi è disponibile la open beta di Monster Hunter Wilds per tutti i possessori di PS5 abbonati a PlayStation Plus, a cui seguirà una seconda fase aperta anche a PC e Xbox Series X|S. Ciò ha dato finalmente modo ai giocatori di confermare la presenza di una modalità Performance su console .

La modalità a 120Hz

Precisiamo che l'opzione Uscita a 120 Hz non significa necessariamente "120 fps". Lo specifica anche Capcom: "Questa opzione non garantisce i 120 fps", bensì ha come obiettivo quello di rendere "il gioco più fluido".

Le modalità grafiche per l'open beta di Monster Hunter Wilds su PS5

Attivandola, dunque, è tecnicamente possibile superare il limite dei 30 o dei 60 fps su PS5. Non ci esprimiamo sul risultato, serviranno sicuramente dei test approfonditi al riguardo, ma potrebbe rivelarsi valida per il preset "Priorità alla Risoluzione" per ottenere un buon compromesso tra risoluzione e performance.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la beta di Monster Hunter Wilds è al momento disponibile su PS5 fino alle 03:59 italiane del 31 ottobre per gli abbonati a PS Plus. A partire dall'1 novembre ci sarà una seconda fase aperta a tutte le piattaforme. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra news con date, orari, contenuti e bonus di partecipazione dell'open beta di Monster Hunter Wilds.