A Tale of Two Halves – La grande storia del gioco più bello del mondo

Ha qualche problema in difesa e la costruzione del gioco non è sempre spettacolare e armoniosa, ma alla fine i tre punti sono suoi. Se andaste di fretta, potrebbe bastarvi questo sunto a tema per inquadrare come si posizioni A Tale of Two Halves - The History of Football Video Games, un librone che dentro le sue oltre seicento pagine accoglie gli spogliatoi e le tribune di trent'anni di storia dei giochi di calcio. È l'ultima uscita dell'attivissima casa editrice Bitmap Books, che per raccontare del beatiful game è tornata a collaborare con Richard Moss.

Dal 1980 al 2010

Moss ripercorre la carriera dei videogiochi che hanno provato a schematizzare e a trasformare in un calcolo matematico l'arte, spesso estemporanea e frutto dell'improvvisazione, che va in scena sui campi da calcio da 150 anni. Moss, già autore di The Secret History of Mac Gaming (Bitmap Books, 2018) e Shareware Heroes (Unbound, 2022), spiega nell'introduzione che la scelta di fermarsi al 2010 è data dalla convinzione che dopo quell'anno non sia successo nulla di interessante nel campo: "i tre principali franchise di giochi di calcio si sono presi per loro praticamente le vendite dell'intero anno del genere, infilandosi in una noiosa gara che mira a sfinire l'avversario, un'iterazione dopo l'altra". Immagino che il terzo nome sia quello di Football Manager, sostanzialmente l'ultimo gioco manageriale di calcio in attività (e voglio dare per scontati i nomi dei primi due).

In A Tale of Two Halves non ci sono capitoli, ma stagioni: così vengono suddivise le annate di cui ci si occupa nelle decine di pagine che seguono (foto: Bitmap Books)

L'idea di A Tale of Two Halves - The History of Football Video Games è di mettere assieme la storia dei campi verdi e dei tacchetti in coppie di annate, quasi a formare delle stagioni che ricordano i calendari calcistici. Si parte dalla stagione '80/'81 e si rotola fino a quella dello '09/'10. L'impatto con lo stadio fa un po' tremare le gambe al lavoro di Bitmap Books, che, caso piuttosto raro, non trova una chiave grafica particolarmente convincente. I font non si segnalano per eleganza e presenza scenica, mentre la costruzione delle pagine è ordinata, ma non rapisce lo sguardo.

Una possibile spiegazione sta nella materia stessa trattata, che si concede con difficoltà a grandi variazioni sul tema: schermata verde puntellata da dei tizi (o simil-tizi) di pixel vestiti.

Le illustrazioni sono quelle che sono e quando va di lusso ci si concede una pausa per una bibita calda con le immagini dei mille giochi manageriali. Quindi, sostanzialmente, screenshot di menu, barre, testi, numeri. Poi, però, c'è il colpo dell'artista: per ogni stagione un paio di pagine riproducono ad altissima risoluzione di stampa le maglietta dei giocatori leggendari e indimenticati di anni e anni della Master League di Pro Evolution Soccer o delle storpiature di grandi campioni a cui Konami non poteva assegnare il giusto nome per questioni di licenza. La pagina di Tancona, lo strepitoso #7 del Manchester United, è uno spettacolo.

Per tutto il libro ci sono coppie di pagine in cui vengono riprodotte le maglie di giocatori celebri, passati alla storia di PES anche con i nomi storpiati (foto: Bitmap Books)

Al di là della presentazione, non ci sono molti altri limiti al lavoro di Moss e Bitmap Books. Anzi, lo schema di ogni stagione è eccellente. L'autore inzuppa di contesto ogni doppia annata, segnalando non solo i giochi più meritevoli e assegnando dei premi, ma allungando lo sguardo sul calcio reale degli stessi anni. Dei mondiali del 1982 in Spagna, Moss ricorda la vittoria degli Azzurri come la parola finale sul calcio totale dell'Olanda degli anni Settanta e la celebrazione di una nuova scuola di pensiero. Per fare un esempio.