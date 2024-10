Dragon Age: The Veilguard analizzato su PS5 e Xbox Series X|S da Digital Foundry, vediamo com'è andata

Una caratteristica rilevata è il fatto che i volti alquanto stilizzati nel gioco tendano a spiccare rispetto al resto, ma tale soluzione è utile anche per evitare l'effetto uncanny Valley e dunque rendere meno inquietanti o disturbanti i volti dei personaggi, come emergerebbe da un'eccessiva ricerca del realismo.

Per la rubrica britannica, il gioco è "chiaramente un titolo impressionante" esteticamente, con diverse soluzioni tecniche ammirevoli come il sistema di gestione di capelli e peli e una resa grafica che risulta molto convincente sia nei filmati d'intermezzo che nel corso del gameplay.

Dragon Age: The Veilguard è stato analizzato da Digital Foundry in un nuovo video, che ha anche messo a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco BioWare, mostrando una generale somiglianza e alcuni dettagli specifici riguardanti risoluzione, performance e altre caratteristiche.

Risoluzioni native basse, ma ben mascherate

In generale, PS5 e Xbox Series X|S hanno due modalità grafiche, ovvero le classiche Performance e Quality, con la prima che punta più al frame-rate e la seconda alla risoluzione.

Entrambe le console raggiungono risultati simili in termini di dati numerici, con risoluzioni che, in modalità performance, scendono in maniera drastica sul fronte della quantità di pixel nativa.

La modalità Fedeltà Grafica parte da una risoluzione nativa di 1080p, raggiungendo i 4K attraverso l'uso di AMD FSR2, mentre in modalità Performance tale tecnologia consente di raggiungere i 1440p. C'è una buona stabilità dell'immagine, con una relativa scarsità di difetti e rumore, anche rispetto ad altri titoli che usano FSR2.

In modalità Performance, la risoluzione nativa scende a 720p ma è dinamica, e in certi casi cala fino a 540p, in base a quanto riportato da Digital Foundry. La modalità in questione mantiene i 60 fps abbastanza stabilmente anche se cala nelle situazioni più concitate, mentre la modalità Fedeltà Grafica si mantiene ancorata sui 30 fps.

La modalità Fedeltà presenta riflessi in ray tracing e Ambient Occlusion: in generale, PS5 e Xbox Series X sono praticamente equivalenti in termini di risoluzione e performance nelle due modalità diverse.

Xbox Series S ovviamente varia, e in modalità Fedeltà va a 648p, mentre in Performance scende a 480p con FSR2 che la porta a 1080p. Questo ovviamente comporta un'immagine meno definita e anche una stabilità inferiore alle altre versioni.