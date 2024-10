Palworld ha ricevuto un aggiornamento per Halloween con nuove skin e miglioramenti vari

Questo update porta un'atmosfera particolarmente a tema Halloween all'interno di Palworld, permettendo ai giocatori di celebrare la stagione spettrale con i loro Pals preferiti. Continua ad espandersi e arricchirsi il gioco di Pocketpair, lanciato come titolo ad accesso anticipato nel gennaio 2024 e diventato in breve un vero e proprio fenomeno di massa.

Palworld ha rilasciato un nuovo aggiornamento a tema Halloween , aggiungendo nuove skin a tema per alcuni Pal e correggendo una serie di bug e aumentando il limite di caratteri della chat testuale in modalità multiplayer.

Skin e miglioramenti vari per Halloween

Il nuovo aggiornamento di Halloween per Palworld porta quattro nuove skin a tema per tutti i giocatori, ottenibili gratuitamente, oltre a migliorare il gioco attraverso un'operazione di pulizia che dovrebbe aver rimosso bug e problemi vari.



Tra le novità interessanti anche l'incremento del limite dei caratteri per la chat testuale nella modalità multiplayer, che dovrebbe migliorare un po' la vita a chi cerca di comunicare per via testuale con altri giocatori all'interno del mondo di Palworld.

Per quanto riguarda le skin, in occasione di Halloween possiamo ottenere Spectacled Katress, Pirate Pengullet, Halloween Cattiva e Halloween Croajiro, semplicemente effettuando l'update ed entrando in partita, ma ovviamente bisogna possedere i Pal corrispondenti per poter applicare i costumi.

Continua dunque il supporto per Palworld da parte di PocketPair, nonostante i problemi legali che il team dovrà affrontare tra breve, dopo la denuncia da parte di Nintendo. Proprio di recente è stata annunciata una versione mobile di Palworld, da parte di Krafton.