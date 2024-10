Ubisoft vuole pubblicare un nuovo Assassin's Creed ogni 6 mesi, dice un noto insider

Non è una notizia del tutto nuova ma giunge come una sorta di conferma, anche se si tratta ancora di una voce di corridoio: secondo il noto giornalista/insider Tom Henderson, Ubisoft avrebbe intenzione di pubblicare un nuovo Assassin's Creed ogni sei mesi nel prossimo futuro.

In barba al rischio di sovraesposizione e saturazione, il publisher francese ha intenzione di puntare fortissimo sul suo brand di punta nei prossimi anni, proponendo addirittura un gioco della serie ogni sei mesi, cosa che in effetti corrisponderebbe all'informazione circolata in precedenza che voleva 5 Assassin's Creed previsti nei prossimi 10 anni.

Il conteggio, insomma, resta quello apparentemente esagerato emerso in precedenza, con una conferma ulteriore da parte di Henderson che si esprime in maniera più precisa, sostenendo che il piano di Ubisoft sarebbe studiato per una distribuzione a cadenza regolare della serie.