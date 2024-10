Apple Mac mini e iMac con chip M4 sono ora in prenotazione su Amazon Italia: vediamo prezzi e data di uscita

Apple ha da poco annunciato la sua nuova linea di prodotti Mac e ora possiamo trovare i vari dispositivi in prenotazione su Amazon Italia. Apple Mac mini con chip M4 può essere prenotato a partire da 729€ con data di uscita fissata per l'8 novembre 2024. Inoltre, è disponibile la prenotazione dell'Apple iMac con chip M4 a partire da 1.529€, sempre con uscita fissata per l'8 novembre 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Partiamo con i Mac mini: Passiamo ora all'iMac: In entrambi i casi si parla di Prenotazioni a prezzo minimo garantito: in caso avvenga uno sconto dopo che avete effettuato la prenotazione, tale nuova cifra più bassa sarà applicata al vostro ordine in modo automatico, senza che dobbiate seguire l'andamento dei prezzi. I Mac sono venduti e spediti da Amazon.