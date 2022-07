World of Warcraft: Dragonflight, l'Alpha potrebbe iniziare entro pochi giorni

La fase Alpha di World of Warcraft: Dragonflight a quanto pare potrebbe iniziare tra pochi giorni, se non già la prossima settimana, dato che il client è stato individuato all'interno di Battle.net.

Come segnala Wccftech, dei riferimenti all'alpha di World of Warcraft: Dragonflight su Battle.net sono stati individuati da un utente del forum MMO-Champion.

Guardando ai casi passati, solitamente l'aggiunta del client su Battle.net è uno degli ultimi step prima dell'effettivo lancio delle Alpha di World of Warcraft, con quello di Dragonflight che dunque potrebbe anche avvenire già la prossima settimana. Ad esempio, l'Alpha di Shadowlands è stata aggiunta su Battle.net il 3 aprile del 2020, con la pubblicazione del client che è avvenuta l'8 aprile, ovvero cinque giorni dopo.

World of Warcraft: Dragonflight attualmente non ha una data di uscita precisa, con la pagina del pre-order su Battle.net che afferma che l'espansione arriverà entro la fine del 2022. Tuttavia dopo l'avvistamento del client dell'Alpha, alcuni giocatori stanno speculando sul fatto che in realtà la finestra di lancio potrebbe essere fissata alla primavera del 2023, considerando le tempistiche che solitamente caratterizzano le fasi Alpha e Beta delle espansioni dell'MMO di Blizzard.