Offerte Amazon: Monitor AOC AGON AG273QZ QHD 27 pollici in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano un monitor AOC AGON AG273QZ QHD 27 pollici scontato quasi a metà prezzo. Il prodotto è infatti disponibile con uno sconto del 44%, una cifra molto interessante per un dispositivo del genere. Il monitor AOC AGON AG273QZ QHD è un 27 pollici con risoluzione 2560x1440, dotato di un refresh rate di 240 Hz, ed è venduto al prezzo di 426,89€, un taglio del 44% dal prezzo originale di 759€.

Il monitor in questione è compatibile con HDR 400, è dotato di due casse da 5 Watt DTS Sound, è regolabile in altezza e ha la modalità LowBlue per proteggere gli occhi dalla luce blu. Il monitor AOC AGON AG273QZ QHD vanta poi un tempo di risposta di 0,5 ms, ha una modalità Low Input Lag per i giochi più frenetici ed è compatibile con la tecnologia FreeSync Premium.

