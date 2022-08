Diablo 4: c'è chi sta già giocando l'alpha e i pareri sono positivi, secondo Jason Schreier

In attesa di poter provare con mano Diablo 4 grazie alla beta in arrivo nei prossimi mesi, il noto giornalista Jason Schreier ha dichiarato che un gruppo di persone sta già giocando all'alpha e che i primi pareri sono positivi.

Con un post su Twitter, il giornalista di Bloomberg ha voluto offrire un'altra indiscrezione su Blizzard, oltre a quelle relative alla cancellazione di un gioco mobile di Warcraft che stanno circolando oggi, affermando che alcune persone stanno provando Diablo 4 grazie a un alpha test per "amici e familiari", ovvero limitato a un ristretta cerchia di persone. I giocatori a quanto pare hanno firmato un NDA (ovvero un accordo di non divulgazione) e quindi non possono condividere dettagli e opinioni in rete e sui social, ma stando alle fonti di Schreier i primi pareri sono positivi.

"Un'altra curiosità Blizzard che non ho ancora visto riportata da nessuna parte: un sacco di persone stanno giocando a una build preliminare di Diablo 4 proprio ora grazie a un alpha test per "amici e familiari"", ha detto Schreier su Twitter. "I giocatori sono sotto NDA, ma sento voci perlopiù positive".

Nel frattempo il client della beta di Diablo 4 è apparso su Battle.net e il database del PlayStation Store, segno che probabilmente non dovremo attendere ancora a lungo per provare il titolo Blizzard. Se ancora non vi siete iscritti alla beta potrete farlo a questo indirizzo.