Warcraft: cancellato da Blizzard un mobile game in sviluppo, dice Bloomberg

Un mobile game di Warcraft è stato cancellato da Blizzard, stando a quanto riportato da Bloomberg. Il progetto era in sviluppo da ben tre anni e pare che i motivi dietro questa decisione risiedano in una serie di disaccordi commerciali con NetEase.

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, sembra dunque che il celebre franchise dovrà aspettare ancora prima di poter approdare sui dispositivi iOS e Android con una riduzione dalle grandi ambizioni.

Le conseguenze della cancellazione del gioco sono ovviamente state drammatiche per il team di sviluppo, composto da circa cento persone e inevitabilmente smantellato da NetEase. Solo alcuni componenti hanno avuto la possibilità di godere di una riallocazione interna.

A questo punto bisognerà capire se i contrasti fra Blizzard e la casa cinese avranno delle conseguenze anche su Diablo Immortal, che ha raggiunto i 30 milioni di giocatori proprio grazie al lancio in Cina.

Nome in codice Neptune, il gioco di Warcraft cancellato sarebbe dovuto essere un MMORPG ambientato nello stesso universo di World of Warcraft, ponendosi a tutti gli effetti come uno spin-off del celebre blockuster e non una sua riduzione diretta.