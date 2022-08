OnePlus 10T annunciato: prezzo, data di uscita e caratteristiche del nuovo smartphone

OnePlus ha svelato ufficialmente il suo nuovo smartphone - OnePlus 10T 5G - insieme alla nuova generazione del suo sistema operativo - OxygenOS 13. I prodotti sono stati presentati alla Gotham Hall di New York City, che abbiamo seguito in diretta con il nostro Pierpaolo Greco. Abbiamo scoperto il prezzo e la data di uscita. La nostra recensione sarà presto disponibile su Multiplayer.it!

OnePlus 10T sarà in vendita dal 25 agosto 2022. È possibile eseguire il pre-ordine su oneplus.com e Amazon a partire dall'11 agosto. Il prezzo sarà 719€ per la versione 8+128 GB e 819€ per la versione 16+256 GB. Gli utenti che effettuano il pre-ordine tramite oneplus.com possono aggiudicarsi un OnePlus 10T in omaggio (nella variante da 8+128GB). Potranno inoltre usufruire di uno sconto del 40% su OnePlus Buds Pro e del 60% su OnePlus Buds Z2. Potranno infine vincere una serie di altri regali come le OnePlus Buds Pro, le OnePlus Buds Z2, la custodia OnePlus 10T Sandstone Bumper e la protezione dello schermo in vetro temperato.

"Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York", ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. "OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l'esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa a un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on".