Diablo Immortal: utente spende 100.000 dollari nel gioco e non trova più nessuno in matchmaking

Diablo Immortal e le sue micro-transazioni continuano a far discutere, nonostante il successo che il gioco comunque riscuote: un altro caso bizzarro arriva da un utente, nonché streamer, che dopo aver speso circa 100.000 dollari in microtransazioni varie è diventato talmente potente da non trovare nessuno con cui giocare in multiplayer attraverso matchmaking.

La cosa è in effetti piuttosto logica: dopo aver speso una cifra del genere, il giocatore è diventato talmente potente da non avere praticamente nessun pari livello nel gioco, dunque il sistema di matchmaking non riesce a organizzare alcuno scontro valido in base ai parametri di potenza registrati.

D'altra parte, è anche una chiara dimostrazione della tendenza pay to win presente in Diablo Immortal, anche se proprio il sistema di matchmaking sembra salvare gli utenti "standard" da coloro che hanno intenzione di spendere cifre assurde per diventare sempre più potenti, come dimostra anche questo bizzarro caso.

Per rimanere sul piano dell'assurdo, ora l'utente in questione sta considerando l'idea di ricorrere a un avvocato per fare causa ad Activision Blizzard, visto che all'incredibile spesa effettuata nel gioco corrisponde un'impossibilità effettiva di giocare.

"Non posso fare cose per cui ho speso soldi sul personaggio, e non ho nemmeno idea di quando questa situazione possa risolversi, né se si possa effettivamente risolvere visto che sono l'unico giocatore sull'intero pianeta ad avere questo problema", ha affermato jtisallbusiness, definito "content creator".

Ci auguriamo davvero che si tratti dell'unica persona al mondo ad aver speso 100.000 dollari in Diablo Immortal, anche se la questione non è affatto certa. In tal caso, è vero che una soluzione potrebbe essere difficile da trovare. Nel frattempo, i gioco ha raggiunto 30 milioni di giocatori grazie al lancio in Cina, con 100 milioni di dollari spesi in due mesi dai giocatori su mobile.