One Piece: Pirate Warriors 4, 2 milioni di copie: è l'episodio venduto più rapidamente

One Piece: Pirate Warriors 4 ha raggiunto quota 2 milioni di copie: si tratta dell'episodio venduto più rapidamente per la serie action prodotta da Bandai Namco e sviluppata da Omega Force.

A otto mesi esatti di distanza dall'annuncio delle vendite di One Piece: Pirate Warriors 4 per un milione di copie, il gioco è riuscito a raddoppiare i propri numeri considerando sia le unità retail che il formato digitale.

Se ricordate, abbiamo inserito questo tie-in nella nostra lista dei giochi di One Piece dal più brutto al più bello, piazzandolo in effetti proprio in prima posizione: un risultato meritato, alla luce di questo successo commerciale.

"La serie PIRATE WARRIORS ha combinato con successo il popolare anime ONE PIECE con l'adrenalinica azione della serie WARRIORS, creando un fenomeno mondiale che ha venduto più di quattro milioni di copie", si legge nella sinossi ufficiale, già aggiornata a quanto pare.

"Basato sul concetto di 'combattere orde di nemici mentre si va all'avventura con dei fidati alleati', prova sulla tua pelle le incredibili vicende di ONE PIECE esattamente com'è nell'anime!"

"ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 è il nuovo stadio evolutivo dell'azione PIRATE WARRIORS! Basato sul concetto di 'sperimentare un campo di battaglia di ONE PIECE realistico', gli edifici crolleranno e gli attacchi alzeranno fumo e polvere, ponendoti nel vivo dell'azione del mondo di ONE PIECE!"