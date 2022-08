Dungeons 4 annunciato con un trailer per PC e console, sarà su Xbox Game Pass al lancio

Il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori di Realmforge Studios oggi hanno annunciato Dungeons 4 per PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam). La data di uscita del nuovo strategico/gestionale è fissata per un generico 2023. Al lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare qui sopra.

Stando alla descrizione ufficiale, Dungeons 4 è il sequel perfetto, dato che "mantiene vivo lo spirito del suo predecessore, ma adesso tutto è più grande, migliore e con più Malvagità™ dinamica." Nei panni del Male Assoluto, accompagnato dal braccio destro Thayla, dovremo costruire ed espandere il nostro dungeon per poi inviare le nostre malefiche truppe in combattimento e conquistare l'Oltremondo.

"Il Male Assoluto e la sua fidata *coff* servitrice, l'elfa scura Thalya, ritornano in Dungeons 4 dopo gli eventi del suo favoloso predecessore per narrare ancora una volta del loro trionfo sulle forze del bene", recita la descrizione ufficiale.

"Costruisci un dungeon comodo e accogliente per soddisfare i bisogni delle tue creature e controllarle, per poi mandarle nell'Oltremondo e ricordare gentilmente alle brave persone che ci vivono che il Male Assoluto governa le loro terre. Raccogli la tua Malvagità in nuovi dinamici modi e sferrala contro le foreste e le pianure verdi e rigogliose dell'Oltremondo per farle passare al lato oscuro. Ma assicurati che il tuo dungeon sia ben protetto dalle trappole e difeso dalle tue creature, così che quegli irritanti abitanti dell'Oltremondo non stiano a girarsi i pollici mentre trasformi le loro terre nel luogo più paradisiaco che il Male Assoluto possa volere."

"Ma cos'è quel suono? "Oro, oro, oro e gemme, oro e gemme e oro!" L'antica canzone riecheggia nel sottomondo, accompagnata dallo sferragliare dei martelli e delle asce. I Nani sono venuti a riscuotere la loro parte delle abbondanti risorse e insieme a elfi e umani dell'Oltremondo spediscono gruppi di incursori alla ricerca del cuore del dungeon."