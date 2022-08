Gotham Knights, un video diario dedicato all'albero delle abilità

Gotham Knights torna a mostrarsi, stavolta con un video diario dedicato all'albero delle abilità presente nel gioco, in grado di trasformare almeno uno dei quattro personaggi giocabili nell'eroe di cui Gotham ha bisogno.

Appena entrato in fase gold, Gotham Knights ci vedrà seguire le vicende di Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso dopo la morte di Batman, nell'ambito di un percorso che li vedrà diventare i nuovi protettori della città raccogliendo l'eredità del Cavaliere Oscuro.

Secondo il creative director, Patrick Redding, i giocatori scopriranno abbastanza in fretta quale fra i quattro protagonisti vogliono utilizzare e sviluppare, sfruttando dunque i punti esperienza guadagnati durante le missioni e i combattimenti per potenziarne le caratteristiche.

Avremo modo di fare tutto questo attraverso quattro classi di abilità: Marksman per i colpi dalla distanza, Brawler per il corpo a corpo, Vengeance per liberare la parte più brutale e rabbiosa del personaggio e infine Knighthood per enfatizzare i tratti che ci renderanno più simili a Batman.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nelle sole versioni next-gen, dunque su PC, PS5 e Xbox Series X|S.