Exoprimal è stato classificato dall'ESRB: data d'uscita in arrivo?

Tra i nuovi giochi in arrivo da parte di Capcom nel 2023 c'è anche Exoprimal, il particolare sparatutto in terza persona a base di dinosauri e armi fantascientifiche che potrebbe avere una data d'uscita vicina, considerando che è stato classificato dall'ESRB di recente.

A dire il vero non è disponibile ancora la pagina relativa a Exoprimal sull'Entertainment Software Rating Board, almeno non in maniera pubblica, ma uno dei recenti video mostrati da Capcom in occasione della Capcom Cup IX sul gioco in questione mostrava il logo con la classificazione ESRB, riferendo dunque che il titolo ha ora la sua catalogazione.



Per la cronaca, Exoprimal risulta inserito nella fascia "M", ovvero destinato a un pubblico maturo, ma quello che ci interessa maggiormente è il fatto che abbia infine ricevuto la classificazione. Questo potrebbe significare che sono stati fatti sensibili passi avanti verso l'uscita di Exoprimal sul mercato.

D'altra parte, il gioco è previsto per il 2023, insieme a Resident Evil 4 e Street Fighter 6 nella lineup di quest'anno di Capcom, ma non ha ancora una finestra di lancio più precisa. A questo punto attendiamo ulteriori informazioni da parte del publisher per questo particolare action su PC, PlayStation e Xbox.

Nel frattempo, ricordiamo trailer e immagini dal Tokyo Game Show 2022 e il provato che abbiamo pubblicato l'estate scorsa.