Gears of War: Phil Spencer voleva che la serie fosse più horror, rivela Cliff Bleszinski

Phil Spencer voleva che la serie di Gears of War fosse più horror, dopo l'acquisizione del franchise da parte di Microsoft: lo ha rivelato uno dei creatori del brand, Cliff Bleszinski, ospite durante l'ultima puntata del podcast XboxEra.

Dopo aver dichiarato alcuni mesi fa che i nuovi giochi di Gears of War non hanno il cuore degli originali, Bleszinski ha messo in luce un retroscena interessante, parlando appunto di quella che era la visione del capo di Xbox ai tempi del passaggio di consegne.

Reintrodurre gli elementi horror in Gears of War "era l'intenzione di Phil Spencer quando Microsoft ha acquistato la proprietà intellettuale", ha detto Cliffy B. "Parlando con Rod Fergusson, Spencer ha detto di tornare alle atmosfere horror."

Una strada che però The Coalition non sembra aver poi percorso, a giudicare dal lavoro svolto con Gears of War 4 e Gears 5, e a questo punto è impossibile sapere come mai. Magari i concept per i due episodi erano già stati stabiliti?

Chissà, magari ritroveremo questo approccio più tenebroso e inquietante in Gears 6, a cui The Coalition sta lavorando a pieno regime secondo Jeff Grubb, dopo aver cancellato due progetti minori.