Humble Choice: annunciati i giochi di marzo 2023, tra cui Biomutant e Jurassic World Evolution 2

Humble Bundle ha reso disponibili i nuovi giochi per PC riservati per gli abbonati al servizio Humble Choice per di marzo 2023. Questo mese potrete riscattare, tra gli altri, Jurassic World Evolution 2 e Biomutant.

Ecco l'elenco dei giochi marzo 2023 di Humble Choice:

Jurassic World Evolution 2

Biomutant

Hero's Hour

Edge Of Eternity

Rogue Lords

Demon Turf

Golden Light

Monster Crown

Vi ricordiamo che Humble Choice è un servizio ad abbonamento dal prezzo mensile di 9,99 euro al mese che offre vari vantaggi agli iscritti. Tra questi troviamo dei giochi mensili, come quelli dell'elenco qui sopra, che saranno vostri per sempre una volta riscattati. Ecco la pagina ufficiale.

Inoltre l'abbonamento permette di accedere alla raccolta della Humble Games Collection, che include una selezione di titoli pubblicati da Humble Games, tra cui Signalis, Ghost Song, Moonscars e Wildfire e molti altri ancora, tra cui 50 giochi indie senza DRM.

Sempre incluso nell'abbonamento anche degli sconti fino al 20% sui vostri acquisti nell'Humble Store, che volendo potete anche girare in beneficenza. A tal proposito è importante menzionare che il 5% del prezzo della sottoscrizione Humble Choice viene donato a un ente differente ogni mese. A marzo 2023 sarà il turno di Malala Fund, un'organizzazione no-profit internazionale che sostiene l'istruzione delle ragazze in tutto il mondo, co-fondata da Malala Yousafzai, attivista pakistana e la più giovane vincitrice del premio Nobel.

Che ne pensate dei giochi inclusi con Humble Choice per marzo 2023? Fatecelo sapere nei commenti.