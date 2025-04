Il team di Palworld risponde alle accuse di Nintendo negando validità e infrazione dei brevetti su Pokémon

Questi brevetti sono stati registrati in tempi relativamente recenti , sebbene in alcuni casi comunque effettivamente precedenti all'uscita di Palworld, e la loro registrazione ha sollevato alcune discussioni, ma la questione ora trova spazio anche in ambito legale.

Come abbiamo visto, infatti, l'attesa causa contro PocketPair è infine arrivata per Palworld, ma questa non riguarda elementi più palesi come il design di alcune creature, campo di battaglia su cui evidentemente sembra difficile combattere, bensì sulla presenza di brevetti legati al gameplay registrati da Nintendo , che sarebbero stati infranti dal team.

Il principio della "prior art" e altre questioni

Come riportato da Games Frey, sembra che PocketPair stia elaborando una strategia difensiva basata prima di tutto sulla mancata validità dei brevetti registrati da Nintendo, poi sul fatto che comunque Palworld non infrangerebbe queste registrazioni, dunque una sorta di doppia linea di difesa.

È particolarmente interessante la questione sulla mancata validità dei brevetti: la contro-accusa di PocketPair si basa infatti sulla presenza di giochi precedenti che utilizzerebbero le stesse meccaniche registrate da Nintendo.

Si tratta del principio di "prior art", che si riferisce a qualsiasi conoscenza pubblica disponibile prima della data di deposito di una domanda di brevetto. In questo caso vengono citati giochi come Rune Factory 5, Titanfall 2 e Pikmin 3 Deluxe come giochi che consentono al giocatore di "effettuare un'azione per liberare una creatura o catturarla, o colpire in una direzione con la pressione di un tasto", che riguarderebbe uno dei brevetti registrati da Nintendo.

Altri titoli, come ARK, vengono presi in considerazione per quanto riguarda la possibilità di cambiare varie cavalcature, così come ArcheAge o Riders of Icarus che sono emersi prima della data di registrazione del brevetto Nintendo su questo argomento.

Se questi argomenti non dovessero funzionare, PocketPair ha comunque intenzione di controbattere sostenendo che, di fatto, Palworld non infrange comunque i brevetti di Nintendo, citando anche l'eccessiva vaghezza della terminologia utilizzata in questi documenti: il fatto di trattarsi di prodotti che funzionano "su computer" o che siano "programmi per computer" rappresenta categorie troppo ampie e vaghe per essere comprese in maniera precisa, oltre al fatto che Palworld e Pokémon non fanno parte dello stesso genere di videogiochi.