L'Alpha di Marathon è in partenza e Bungie dimostra una grande fiducia nel gioco con una mossa sorprendente

Come riferito in un recente messaggio ufficiale, Bungie ha deciso di non imporre un NDA ai partecipanti all'alpha di Marathon, i cui inviti stanno peraltro arrivando in queste ore ai vari candidati selezionati, consentendo così la libera circolazione di feedback, informazioni , dettagli e anche materiali video e immagini.

Il test alpha a numero chiuso di Marathon è in partenza, e Bungie sembra dimostrare una certa sicurezza sul proprio gioco con una mossa piuttosto inaspettata , ovvero la rimozione totale dell'NDA, consentendo così a tutti i partecipanti di condividere informazioni e video sul gioco in maniera libera.

Video e informazioni circoleranno liberamente dal 23 aprile

"Come sviluppatori crediamo che il feedback e il dialogo della comunità siano essenziali per realizzare la migliore versione di Marathon", ha dichiarato Bungie in un post sui social media, con il quale di fatto ha liberato la community dall'imposizione del classico NDA, che solitamente impedisce la diffusione di informazioni riservate.

"Finora, questo feedback proveniva da sessioni di playtest chiuse. Nello spirito di evolvere verso il futuro, abbiamo deciso di rimuovere l'NDA dal nostro Closed Alpha Test. Tutti possono condividere i loro pensieri, feedback e filmati, anche in streaming a partire dal 23 aprile".

È una mossa che dimostra una certa sicurezza da parte del team, che evidentemente non teme la diffusione di video su un gioco ancora non in versione definitiva né i commenti degli utenti invitati a prendere parte alla prova.

"Abbiamo seguito diverse discussioni fin dalla presentazione e non vediamo l'ora di vedere e sentire il vostro feedback mentre giocate all'Alpha. Dopo la fine del Closed Alpha Test, riassumeremo le cose più importanti che abbiamo sentito, i nostri pensieri e le prossime novità".

In particolare, Bungie cerca riscontri e suggerimenti per quanto riguarda questi elementi:

Armi e gunplay

Mappe e gameplay survival

I Runners e i rispettivi kit e progressioni

La progressione iniziale, incluse fazioni e contratti

Il coinvolgimento del PvP contro altri Runner

Il coinvolgimento del PvE contro l'IA

Di recente abbiamo saputo che Marathon è un FPS di estrazione e c'è un motivo preciso per cui Bungie ha scelto questo genere, oltre al fatto che non sarà gratuito.