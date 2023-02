Elden Ring: la streamer MissMikkaa ha battuto Margit con una chitarra acustica

Elden Ring non è un gioco facile, anche per gli esperti dei souls-like, soprattutto quando si affrontano i boss "di trama" come Margit. La maggior parte dei giocatori, però, affronta la sfida in modo "regolare", ovvero usando il controller o mouse e tastiera. Nel mondo dello streaming bisogna però creare contenuti originali e, ora, la nota streamer MissMikkaa sta affrontando il gioco usando una chitarra acustica.

MissMikkaa, come potete poco sotto o su Twitter, ha da poco sconfitto Margit, impresa non da poco non tanto per il livello di potenza del boss di Elden Ring quanto per il metodo di controllo. Usare una chitarra acustica significa infatti che per eseguire ogni azione la streamer deve suonare una nota specifica, generando la giusta frequenza sonora. Il tutto è possibile usando il software AbjectAudioInputs. Come indicato da MissMikkaa su Twitter, non è affatto facile!

La streamer ha anche spiegato che quando affronta una nuova sfida di Elden Ring è solita eliminare Greyoll e aumentare il livello di Vitalità fino a trenta così da migliorare le sue possibilità di sopravvivenza. In generale, però, l'unico modo per vincere è giocare bene, o in questo caso suonare bene.

MissMikkaa non è nuova a queste sfide. In passato ha completato Elden Ring tramite un dance pad, usando un controller con una mano sola e senza salire di livello. Ha anche completato il gioco due volte nello stesso momento, ovvero ha giocato a Elden Ring su PC usando un dance pad e in contemporanea su PS5 con il controller.

Elden Ring è un successo e i fan stanno trovando molti modi per rivivere questa avventura, ma tanti altri non vedono l'ora di giocare a una espansione. A questo riguardo, vi abbiamo proposto un articolo nel quale parliamo di cosa dobbiamo aspettarci dai DLC.